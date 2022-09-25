До +16°С обещают в Ижевске 25 сентября

25 сентября в Ижевске будет дождливо. Фото: архив
Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии обещают пасмурную погоду и дожди. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр. Температура воздуха +14…+16 °С. Ветер юго-восточный 9-14 м/с.
Ночью будет преимущественно без осадков. Температура воздуха составит +9…+11 °С.
Хорошего вам дня!
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