До +16°С обещают в Ижевске 25 сентября

25 сентября в Ижевске будет дождливо. Фото: архив

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии обещают пасмурную погоду и дожди. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр. Температура воздуха +14…+16 °С. Ветер юго-восточный 9-14 м/с.

Ночью будет преимущественно без осадков. Температура воздуха составит +9…+11 °С.

Хорошего вам дня!

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