В Удмуртии выявлено 1650 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

523 человека выздоровели, их выписали. Фото: архив

За минувшие сутки в ковид-стационары госпитализировано 54 жителя Удмуртии, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«Проведено 6 937 тестов на коронавирус, выявлено 1 650 новых случаев. В числе заболевших 294 ребенка до 14 лет, 319 гражданина старше 65 лет», — говорится в сообщении.

523 человека выздоровели, их выписали.

Летальных случаев нет.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 202 504 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции.181 040 человек выздоровели. 4 076 человек скончались.

На утро 25 сентября 7 853 человека наблюдается в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 319 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 34 человека — в тяжелом состоянии, из них 10 — на аппаратах ИВЛ.

Как минимум один компонент вакцины от коронавируса получили 702 957 жителей региона. Из них 562 164 прошли через оба этапа вакцинации. 233 553 жителя республики ревакцинировались.

В оперштабе напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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