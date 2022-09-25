Ижевский хоккейный клуб «Ижсталь» потерпел поражение в игре с командой «Дизель» в Пензе

ХК «Ижсталь» проиграла матч в Пензе 24 сентября 2022 года. Фото: пресс-служба ХК «Ижсталь»

24 сентября 2022 года состоялась игра между ижевским хоккейным клубом «Ижсталь» и пензенским хоккейным клубом «Дизель». Матч прошел в рамках тура Первенства России по хоккею среди клубов ВХЛ. Хоккеисты из Удмуртии потерпели поражение. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь».

Счет открыл Валентин Макаров - хоккеист «Ижсталь». Он забил шайбу в ворота противника на 9-ой минуте игры. Во втором периоде команды сравнялись. Счет 1:1 держался до конца третьего периода. Но за 3 минуты до финальной сирены команда противника забила шайбу.

«Ижсталь» решила сменить вратаря на шестого полевого игрока, чтобы спасти игру, но ничего не вышло. Соперники забили шайбу в пустые ворота. Игра закончилась со счетом 3:1

Главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин прокомментировал прошедшую игру: «Такой безобразной и ужасной игры от своей команды я не ожидал. Будем разбираться, в чем причины. Задание на матч было играть в давление, силы были. И вовремя – если игра заставляет – уходить в оборону. Но ни того, ни другого особо не получилось: где-то в обороне нам пришлось чуть ли не два с половиной периода отсиживаться. В основном мы сами подарили эту игру «Дизелю».

26 сентября ижевчане завершат выездную серию поединком против «Тамбова».

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