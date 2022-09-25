Гороскоп на 26 сентября: Ракам не стоит откровенничать, Львам не нужно бояться первого шага, а Козерогам не следует вступать в конфликт

Астропрогноз для всех знаков зодиака. Фото: архив

ОВЕН

Овны, сегодня вам стоит особенно внимательно проверять свои сообщения. Есть вероятность, что вас позовут на необычное свидание. Это будет очень романтично и экстремально.

ТЕЛЕЦ

Тельцы, неожиданный гость заставит вас очень сильно смеяться. Будьте осторожны, ваш смех может заставить чье-то сердце биться чаще.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы, вы сегодня будете энергичны как никогда. Вашей активности будут завидовать коллеги и друзья. Самое главное - не переусердствуйте!

РАК

Раки, сегодня не стоит доверять малознакомому человеку свои секреты. Излишняя откровенность может дорого вам обойтись.

ЛЕВ

Львы, не стоит бояться делать первый шаг. Возможно, этот шаг осчастливит не только вас, но и ваших близких.

ДЕВА

Девы, сегодня вам будет хотеться то сладенького, то солененького, то остренького. Подобные прихоти могут немного шокировать ваш желудок, осторожнее с желаниями.

ВЕСЫ

Весы, сегодня ваши питомцы будут настоящими озорниками. Постарайтесь сильно на них не ругаться, они просто хотят вашего внимания.

СКОРПИОН

Скорпионы, сегодня вам стоит как следует спланировать свой день. Есть вероятность, что вы можете забыть о важной встрече.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы, сегодня вам может стать очень тоскливо. Возможно, к на вас нахлынет осенняя хандра. Хороший и добрый фильм с вкусной едой станут отличным средством от плохого настроения.

КОЗЕРОГИ

Козероги, сегодня не стоит конфликтовать с начальством, он может стоить вам прибавки или даже работы.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи, сегодня вас могут пригласить на ночную прогулку. Но не ходите на нее с малознакомым человеком. Лучше возьмите с собой друзей, чтобы было безопаснее.

РЫБЫ

Рыбы, вас хотят втянуть в опасное дело, которое может закончиться большими неприятностями. Вам стоит держаться подальше от сомнительных компаний и предложений.

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