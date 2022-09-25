Врач-диетолог рассказала, что поможет восполнить энергию на рабочем месте

Если у вас нет возможности разогреть еду, то стоит брать то, что можно съесть холодным. Фото: архив

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с RT рассказала о правильном питании на работе.

По словам эксперта, если у вас нет возможности разогреть еду, то стоит брать с собой сэндвичи, которые можно съесть холодными. Можно использовать цельнозерновой хлеб, мясо или омлет, а также добавлять зелень. Еще один вариант обеда - взять с собой термос с бульоном или супом-пюре.

Елена Соломатина отметила, что если вы не можете взять взять с собой из дома то, что можно съесть холодным, то можно купить творог, натуральный йогурт, орехи, сухофрукты, сыр, цельнозерновой хлеб, чтобы что-то приготовить прямо в офисе. Если и этот вариант вам не подходит, то можно брать с собой детское питание.

Во время ланча врач посоветовала перекусить ягодами, а на полдник — съесть овощ или фрукт. Специалист заявила, что неправильно восполнять потерю энергии конфетами, печеньем и сушками.

Врач обращает внимание, что в течение дня не стоит забывать о напитках, потому что может начаться скрытое обезвоживание. Оно может повлиять на мозговую деятельность человека. Поэтому очень важно употреблять жидкости. Достаточно два-три глотка, но каждые полчаса. И желательно, чтобы это была просто вода. Лучше поставьте бутылку с водой рядом с собой.

По словам диетолога, взбодриться помогает кофе или крепкий чай, но это напитки, которые кофеин, который может негативно повлиять на работу нервной системы и вызвать зависимость.

«Можно пить и чай, и кофе, но при этом не забывать об обычной воде», — считает врач. Стоит отметить, что рекомендованная доза кофе — не более четырех чашек в день.

Соломатина посоветовала не пить кофе после 15:00. Взбодриться вам может помочь обычная вода с лимоном или ягодами.

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