В Удмуртии две женщины и 6-летний ребенок потерялись в лесу

В лесу было уже очень темно и передвигаться по лесу было очень тяжело. Фото: ПСО «Регион 18»
Накануне вечером поступило сообщение, что женщина и 6-летний ребенок не вернулись к месту сбора в лесу. Происшествие произошло в районе села Чур Якшур-Бодьинского района. Об сообщает пресс-служба ПСС.
Как выяснилось, две женщины, мужчина и 6-летний мальчик решили отправиться на поиски грибов. Они разделились на группы. Однако к назначенному времени одна из женщин и ребенок не вернулись к месту сбора. На место прибыли поисковики, спасатели, представители других экстренных служб.
В лесу было уже очень темно и передвигаться по лесу было очень тяжело. Совместно с добровольцами Поисково-спасательного отряда «Регион 18» потеряшек удалось найти ближе к полуночи, благодаря дыму от костра, который развела женщина.
Однако на этом приключения не закончились. Выяснилось, что мама ребенка, которая приехала на поиски, ушла искать сына одна и не может выйти из леса. К счастью, у нее был собой телефон, который помог быстро отыскать потерявшуюся.
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