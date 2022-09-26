Дождь и до 10 градусов ожидается в Ижевске 26 сентября

26 сентября в Ижевске ожидаются продолжительные дожди Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Днем 26 сентября в Ижевске ожидаются продолжительные дожди и +8-10 °С, сообщает пресс-служба гидрометцентра Удмуртии.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.

По данным сервиса Яндекс.Погода, днем ожидаются небольшие дожди. Атмосферное давление значительно ниже нормы - от 738 мм рт. ст. утром до 744 мм рт.ст. вечером. Влажность воздуха утром около 90%, днем 85%, вечером 89%. Магнитное поле спокойное.

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