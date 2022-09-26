В Удмуртии торжественно открыли памятник казачьему атаману, погибшему в ходе спецоперации

Фото: Олег Овчинников, vk.com/id570039397

23 сентября в селе Вавож торжественно открыли бюст атамана станицы Староникольская Союза казаков-воинов России и зарубежья в Удмуртии, командира взвода огневой поддержки казачьего отряда «Дон», подъесаула Владимира Туранова. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава Вавожского района Олег Овчинников.

Владимир Туранов погиб в ходе специальной военной операции, посмертно представлен к ордену Мужества.

«Почтить память героя пришли не только коллеги, близкие, но и его преданные друзья-ученики. За время работы педагогом он успел воспитать в мальчишках дух патриотизма, мужества, благородства, находчивость, уважительное отношение к старшему поколению. А подрастающее поколение равнялось на своего педагога. Среди коллег он пользовался заслуженным уважением», - написал Олег Овчинников.

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