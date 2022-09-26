Экс-главу муниципалитета в Удмуртии осудили за служебный подлог

В Удмуртии перед судом предстал бывший глава муниципального образования «Порозовское» Шарканского района Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Удмуртии перед судом предстал бывший глава муниципального образования «Порозовское» Шарканского района. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, он обвиняется в совершении служебного подлога (часть 2 статьи 292 УК РФ).

Судом установлено, что руководитель муниципалитета взял на работу водителем родного брата, который был трудоустроен и в другой организации в аналогичной должности, где работал по графику в дневные и ночные смены.

На протяжении трех лет, с ноября 2016 по октябрь 2019 года, чиновник вносил в табели учета рабочего времени ложные сведения о выполнении братом трудовых обязанностей, в том числе и в те дни, когда последний на работу не выходил, поскольку был занят на другом месте работы.

«За указанный период родственнику подсудимого из бюджета муниципального образования необоснованно выплачено более 81 тысячи рублей. В настоящее время причиненный ущерб полностью возмещен», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Воткинский районный суд приговорил экс-чиновника к штрафу в размере 20 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

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