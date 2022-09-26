В Удмуртии за сутки выявили 1633 новых случая COVID-19

Выздоровели 563 человека Фото: Олег ЗОЛОТО

В Удмуртии за минувшие сутки выявлено 1633 новых случая заболевания коронавирусом (днем ранее – 1650), в ковид-стационары госпитализировано 68 человек. Об этом утром 26 сентября сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Проведен 6 591 тест на коронавирус, выявлено 1633 новых случая. В числе заболевших 200 детей до 14 лет, 322 гражданина старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Летальных случаев нет. Выздоровели 563 человека.

На утро 26 сентября 7 853 человека наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 330 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 40 человек - в тяжелом состоянии, из них 13 – на аппаратах ИВЛ.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 204 137 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 181 603 пациента выздоровели. 4 076 человек скончались, из них 3 879 - с подтвержденным диагнозом.

Вакцинировались 702 957 жителей региона, из них 562 104 получили второй компонент. 233 553человека прошли ревакцинацию.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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