«Зенит-Ижевск» одержал победу над «Ностой» в Новотроицке

Фото: vk.com/fczenitizhevsk

25 сентября в Новотроицке прошел матч очередного тура футбольного Первенства России среди команд Второй лиги – местная «Носта» принимала ижевский «Зенит». Игра завершилась победой гостей со счетом 2:0.

Дубль оформил капитан команды Денис Чушъялов.

После этой победы ижевчане поднялись на 6 строчку в турнирной таблице.

1 октября «Зенит-Ижевск» примет на своем поле ФК «Химик-Август» (Вурнары, Чувашия).

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