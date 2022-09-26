Более 200 саженцев ели было импортировано из Удмуртии в Казахстан

С начала 2022 года из Удмуртии в Казахстан вывезли 4705 саженцев ели, сосны, липы и рябины Фото: Архив КП

14 сентября из Удмуртии в Казахстан была отправлена очередная партия саженцев ели в размере 225 штук. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Удмуртии, Пермскому краю и Кировской области.

Результаты лабораторного анализа не показали карантинных объектов, что позволило выдать два фитосанитарных сертификата, разрешающих экспорт продукции.

В целом, с начала 2022 года из Удмуртии в Казахстан вывезли 4705 саженцев ели, сосны, липы и рябины.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Экс-главу муниципалитета в Удмуртии осудили за служебный подлог

В Удмуртии торжественно открыли памятник казачьему атаману, погибшему в ходе спецоперации

В Удмуртии две женщины и 6-летний ребенок потерялись в лесу