Более 200 саженцев ели было импортировано из Удмуртии в Казахстан

С начала 2022 года из Удмуртии в Казахстан вывезли 4705 саженцев ели, сосны, липы и рябины
Фото: Архив КП
14 сентября из Удмуртии в Казахстан была отправлена очередная партия саженцев ели в размере 225 штук. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Удмуртии, Пермскому краю и Кировской области.
Результаты лабораторного анализа не показали карантинных объектов, что позволило выдать два фитосанитарных сертификата, разрешающих экспорт продукции.
В целом, с начала 2022 года из Удмуртии в Казахстан вывезли 4705 саженцев ели, сосны, липы и рябины.
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