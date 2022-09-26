Троллейбус № 14 в Ижевске с 27 сентября вернется к обычной схеме движения

С 27 сентября троллейбусы маршрута №14 в Ижевске вернутся к обычной схеме движения Фото: Архив КП

С 27 сентября троллейбусы маршрута № 14 в Ижевске вернутся к обычной схеме движения. Об этом сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ».

«С 27 сентября движение троллейбусов маршрута № 14 будет осуществляться по обычной схеме: ул. К. Герда – ул. Новоажимова – ул. К. Либкнехта – ул. Воровского – ул. Удмуртская – ул. Дзержинского – ул. Труда», – говорится в сообщении.

Напомним, временная схема движения действовала в связи с ремонтом кабельных сетей.

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