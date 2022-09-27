До + 7 градусов и переменную облачность обещают синоптики в Ижевске 27 сентября

Солнце есть, просто иногда мы его не видим. Фото:Архив «КП»

Днем 27 сентября в Ижевске ожидается облачная с прояснениями погода, температура воздуха до +7 °С. Об этом сообщает пресс-служба гидрометцентра Удмуртии.

Без осадков. Ветер восточный, 2,7 м/с.

Вечером небо будет чистым, а температура воздуха опустится до -1 °С.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление составит 752 мм рт. ст. Влажность воздуха утром около 81 %, днем 60 %, вечером 72 %. Магнитное поле спокойное.

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