Жительница Удмуртии содержала свиней на самовыгуле

Неправильный уход, может привести к очагу опасного заболевания Фото: Архив КП

19 сентября 2022 года в Управление Россельхознадзора по Удмуртии поступили материалы проверок от МВД России Селтинского района и ГУ ветеринарии по республике, содержащие доводы о нарушении ветеринарного законодательства со стороны местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Было выявлено, что 6 голов свиней в личном подсобном хозяйстве гражданки содержатся в свободном выгуле. Они свободно передвигаются по населенному пункту, заходят в огороды местных жителей и на детские площадки.

Это свидетельствует о нарушении правил содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации, а также ветеринарных правил, направленных на предотвращение распространения очагов африканской чумы свиней, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства России от 28 января 2021 года.

Женщине направлено предостережение о недопустимости нарушения требований ветеринарного законодательства при содержании свиней.

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