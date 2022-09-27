19 тонн льняного волокна экспортировано из Удмуртии в Китай

Необходимые сертификаты получены Фото: архив «КП»

23 сентября 2022 года на территории Удмуртии проведен досмотр первой партии льноволокна весом 19 тонн, предназначенной для экспорта в Китай. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Удмуртии, Пермскому краю и Кировской области.

При досмотре продукции сотрудники ведомства и специалисты Удмуртского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» отобрали и исследовали образцы волокон. Лабораторные экспертизы не показали карантинных объектов, чтото позволило выдать необходимый фитосанитарный сертификат в соответствии с требованиями страны-импортера, разрешающий вывоз подкарантинной продукции за пределы России.

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