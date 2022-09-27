В Удмуртии за сутки выявили 1605 новых случаев COVID-19

Выздоровели 563 человека Фото: Мария Бакланова

В Удмуртии за минувшие сутки выявлено 1605 новых случаев заболевания коронавирусом (днем ранее – 1633), в ковид-стационары госпитализировано 42 человека. Об этом утром 27 сентября сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Проведено 5 956 тестов на коронавирус, выявлено 1605 новых случаев. В числе заболевших 197 детей до 14 лет, 299 граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Летальных случаев нет. Выздоровели 563 человека.

На утро 27 сентября 7 902 человека наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 342 пациента ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 39 человек - в тяжелом состоянии, из них 13 – на аппаратах ИВЛ.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 205 742 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 182 218 пациентов выздоровели. 4 079 человек скончались, из них 3 879 - с подтвержденным диагнозом.

Вакцинировались 703 012 жителя региона, из них 562 160 получили второй компонент. 234 982человека прошли ревакцинацию.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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