Первый наряд силовиков прибыл на место трагедии в школе №88 Ижевска уже через 3 минуты

По последним официальным данным, при стрельбе в школе №88 погибли 17 человек, в том числе 11 детей Фото: Мария Бакланова

Во время посещения стихийного мемориала у школы №88 глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о грамотной и оперативной работе охраны и сотрудников правоохранительных органов.

По словам главы региона, охранники успели нажать на тревожную кнопку, и уже через 3 минуты на место трагедии прибыл наряд. Александр Бречалов отметил, что если бы не это, то нападавшего не удалось бы так быстро загнать на четвертый этаж.

Напомним, по последним официальным данным, при стрельбе в школе №88 погибли 17 человек, в том числе 11 детей. Более 20 человек получили ранения.

По жертвам трагедии в Удмуртии объявлен трехдневный траур.

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