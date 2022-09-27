О порядке направления гражданина на медико-социальную экспертизу

Главное бюро медико-социальной экспертизы по Удмуртской Республике информирует граждан: гражданин направляется на медико-социальную экспертизу (МСЭ) при наличии данных, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, после проведения всех необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий с письменного согласия гражданина (или его законного или уполномоченного представителя). Решение о направлении принимает врачебная комиссия медицинской организации в соответствии с разделом III Порядка признания лиц инвалидом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 588.

Принятие решения врачебной комиссией о направлении гражданина на МСЭ и проведении медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения экспертизы, осуществляется не позднее 30 рабочих дней со дня принятия решения врачебной комиссией медицинской организации о подготовке такого направления.

Перечень медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы, утвержден приказом Минтруда России и Минздрава России от 10.06.2021 № 402н / 631н.

По всем вопросам медико-социальной экспертизы можно обратиться по телефону Единого контакт-центра в социальной сфере: 8-800-6-000-000

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