Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 сентября 2022 2:35

До +7°С обещают в Ижевске 28 сентября

Днем будет без осадков
Ирина Шутова
В Ижевске 28 сентября будет без осадков. Фото: архив

В Ижевске 28 сентября будет без осадков. Фото: архив

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии обещают переменную облачность и без осадков. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр. Температура воздуха +5…+7 °С. Ветер восточный 7-12 м/с.

Ночью также будет без осадков. Температура воздуха составит 0…-2 °С.

Хорошего вам дня!

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

СК России возбудил дело о возбуждении ненависти после стрельбы в школе Ижевска

«Ездил на тренировку на самокате, чтобы не тратить деньги». В ижевской школе погиб 7-летний Дима Б.

«Было слышно, как много крови льется»: очевидцы рассказали, о последних выстрелах напавшего на школу № 88 в Ижевске