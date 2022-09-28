До +7°С обещают в Ижевске 28 сентября

В Ижевске 28 сентября будет без осадков. Фото: архив

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии обещают переменную облачность и без осадков. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр. Температура воздуха +5…+7 °С. Ветер восточный 7-12 м/с.

Ночью также будет без осадков. Температура воздуха составит 0…-2 °С.

Хорошего вам дня!

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