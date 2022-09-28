Бухгалтер из Удмуртии обвиняется в краже декоративных растений

За данное преступление женщине может грозить срок. Фото: архив

В июле этого года руководитель одного из предприятий в Завьяловском районе сообщил в местную дежурную часть ОМВД о краже декоративных растений с территории организации. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по 158 статье УК РФ (кража).

Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий была задержана 43-летняя женщина, работающая бухгалтером на предприятии. В ходе расследования удалось выяснить следующие подробности: недалеко от места работы задержанная заметила две растущие ивы и выкопала их, после чего отвезла на свой дачный участок и посадила одно из украденных растений. По словам женщины, второй саженец она сожгла.

За нарушение закона женщине может грозить до двух лет лишения свободы.

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