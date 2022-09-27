RT: самой высокооплачиваемой сферой деятельности в России стала работа в области страхования и финансов

В июне 2022 года самыми высокооплачиваемыми сферами деятельности в России стали страхование и финансы Фото: Архив КП

В июне 2022 года самыми высокооплачиваемыми сферами деятельности в России стали страхование и финансы - средняя зарплата работников этих отраслей составила 128,8 тысяч рублей. Об этом пишет RT со ссылкой на данные Росстата.

На втором месте по размеру зарплат оказалась добыча полезных ископаемых - 115 тысяч рублей.

Также прилично зарабатывали работники сферы информации и связи (107,8 тысяч рублей), научной, профессиональной и технической сфер (96 тысяч рублей) и в сферы образования (73,7 тысяч рублей).

Наименьший заработок у работников гостиниц и предприятий общепита (37,7 тысяч рублей), административных работников (43,8 тысяч рублей.), у занятых в сфере водоснабжения и водоотведения, а также утилизации отходов (почти 47 тысяч рублей), занятых в сфере недвижимости (47,5 тысяч рублей), работников торговли и ремонта автотранспорта и мотоциклов (55 тысяч рублей).

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