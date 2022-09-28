В ковид-центры Удмуртии за последние сутки госпитализировали 55 человек

Статистика заболеваемости коронавирусом в Удмуртии на утро 28 сентября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На утро среды, 28 сентября, в Удмуртии зарегистрировали 1 235 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В том числе заразились 119 детей младше 14 лет и 273 пожилых гражданина старше 65 лет. Об этом сообщает республиканский Минздрав на официальной странице «ВКонтакте».

В ковид-центры за минувшие сутки госпитализированы 55 жителей региона.

563 человека выздоровели.

Летальных случаев не зафиксировано.

В общей сложности по состоянию на утро 28 сентября в Удмуртии зарегистрировано 206 977 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Из этого числа 182 781 человек выздоровел и 4 079 человек скончались (у 3 879 умерших диагноз был лабораторно подтвержден).

Сейчас у 7 874 человек заболевание протекает в легкой форме, 328 заболевших находится в состоянии средней степени тяжести и 41 – в тяжелом состоянии. 14 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Прививку против коронавирусной инфекции сделали уже 703 063 жителя региона, 562 211 человек получили второй компонент вакцины. 235 666 жителей прошли ревакцинацию.

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