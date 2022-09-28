У пенсионерки украли 130 тысяч рублей в Ижевске

63-летняя жительница Ижевска узнала о неизвестном переводе со своего банковского счета Фото: Амир Закиров

В Ижевске 20-летняя девушка задержана по подозрению в краже 130 тысяч рублей с банковского счета пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В отдел полиции обратилась 63-летняя пенсионерка и сообщила о неизвестном переводе с банковского счета. В ходе расследования было выяснено, что денежные переводы были выполнены с телефона потерпевшей, который был утерян в августе текущего года. Его нашел мужчина и позднее передал задержанной. С помощью специального приложения девушка разблокировала телефон и перевела со счета пенсионерки 130 тыс. рублей на счета, принадлежащие ее знакомым. После чего потратила похищенную сумму на личные нужды, а телефон сдала в ломбард.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража с банковского счета). За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. На данный момент в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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