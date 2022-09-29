Погода в Ижевске: до +5 и дожди

день окажется холодным Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Пусть этот день будет действительно добрым, и его даже не омрачит сегодняшняя погода. А мы вам расскажем, чего ждать.

По данным Удмуртского гидрометцентра, днем температура воздуха составит всего +3…+5 градусов. Временами пройдут дожди. Ожидается ледяной дождь, гололедица на дорогах.

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