Погода в Ижевске: до +5 и дожди

день окажется холодным
Фото: Амир Закиров
Доброе утро, Ижевск! Пусть этот день будет действительно добрым, и его даже не омрачит сегодняшняя погода. А мы вам расскажем, чего ждать.
По данным Удмуртского гидрометцентра, днем температура воздуха составит всего +3…+5 градусов. Временами пройдут дожди. Ожидается ледяной дождь, гололедица на дорогах.
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