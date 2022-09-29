Пешеходный переход появится на переулке Раздельном в Ижевске

Пешеходный переход появится для жителей нового микрорайона на ул. Карла Маркса
Фото: Алена Селезнева
На переулке Раздельном возле дома №308к1 по ул. Карла Маркса появится нерегулируемый пешеходный переход. Соответствующее постановление появилось на сайте администрации Ижевска.
Городские службы установят соответствующие знаки и нанесут дорожную разметку.
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