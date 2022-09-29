Автоматический пункт весогабаритного контроля начнет работать на дороге Ижевск-Сарапул

Автоматический пункт весогабаритного контроля Фото: Архив КП

Автоматический пункт весогабаритного контроля (АПВГК) начнет фиксировать нарушения правил движения крупногабаритного или тяжеловесного транспорта на автодороге Ижевск-Сарапул. Об этом сообщается в группе нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Удмуртии.

Основная цель работы АПВГК – защита автодороги от сверхнормативного воздействия автотранспорта с превышением допустимой массы грузов. На автодороге Ижевск-Сарапул он начнет работать с 3 октября.

Посмотреть результаты измерений владельцы смогут на сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии mindortrans.su. Нужно ввести государственный регистрационный номер транспортного средства.

В этом году пункт контроля также появится на трассе Ижевск-Воткинск. Уже уложено дорожное покрытие и установлены фундаменты под конструкции.

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