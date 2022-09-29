Днем 29 сентября возможен ледяной дождь в Ижевске

В Ижевске пройдет ледяной дождь
Фото: Алена Селезнева
29 сентября местами по Удмуртии и в Ижевске сохраняться плохие погодные условия. Днем возможен ледяной дождь и гололед. Об этом сообщает ГУ МЧС по Удмуртии со ссылкой на Удмуртский Гидрометцентр.
Средне суточная температура сегодня будет держаться на уровне +2…+5°С.
Автомобилистов просят быть внимательными и соблюдать дистанцию.
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