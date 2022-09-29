34-летний житель Ижевска украл кассу

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

Из пекарни на улице Барышникова в Ижевске украли кассу. Как сообщает пресс-служба МВД Удмуртии, это сделал 34-летний ранее судимый житель столицы республики.

Следователи установили, что ночью он разбил витрину и проник в магазин. Он вынес кассу и скрылся.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в помещение».

Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания. За кражу ему грозит до 5 лет колонии.

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