34-летний житель Ижевска украл кассу

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии
Из пекарни на улице Барышникова в Ижевске украли кассу. Как сообщает пресс-служба МВД Удмуртии, это сделал 34-летний ранее судимый житель столицы республики.
Следователи установили, что ночью он разбил витрину и проник в магазин. Он вынес кассу и скрылся.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в помещение».
Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания. За кражу ему грозит до 5 лет колонии.
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