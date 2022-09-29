Льготы по транспортному налогу для ветеранов боевых действий предложили ввести в России Фото: Архив КП

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил освободить ветеранов боевых действий от уплаты налога на автомобили с двигателем мощностью до 200 л. с. Об этом пишет RT.

В обращении депутат отметил, что несмотря на то, что на данный момент уже предусмотрены многочисленные способы поддержки ветеранов боевых действий, единая федеральная льгота в части уплаты транспортного налога для них отсутствует.

Депутат также уточнил, что сейчас в отдельных регионах ветераны уже освобождены от уплаты транспортного налога, а в ряде других - участники боевых действий либо имеют скидки по транспортному налогу, либо освобождены от уплаты, если они используют автомобили с маломощными двигателями.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения единой федеральной льготы - освобождения ветеранов боевых действий от уплаты налога с одного транспортного средства мощностью до 200 л. с.», - заявил Федоров.

Каждый регион будет иметь право определять данную льготу на свое усмотрение.

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