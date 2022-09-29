Гороскоп на 30 сентября: Рыбам нужно ловить моменты жизни, Водолеям пересмотреть планы

Моряки говорят, что после бури наступают самые светлые дни Фото: Архив КП

ОВЕН

Не всегда слепая преданность – хороший признак. Отношения внутри семьи должны развиваться. Любые перемены помогают пересмотреть взгляды на привычные вещи. Оставайтесь верными себе, и жизнь войдет в верное русло.

ТЕЛЕЦ

Слабое место в делах укажет на скрытые таланты. Солнце придет в вашу жизнь. Работа в новом направлении принесет вам истинное счастье и удачу.

БЛИЗНЕЦЫ

День идеально подойдет для того проявления своей гордости и независимости. Показав окружающим внутреннюю силу, к вам поднимется уважение. Не за горами карьерный рост.

РАК

Планы могут остаться лишь планами, если не прикладывать должных усилий. Проявляйте инициативу. Тщательно обдумывайте свои действия. Вы добьетесь высот.

ЛЕВ

Жизнь наполнится энергией. Путь, на который вы хотите встать, тернист. Позовите друзей с собой. Пройдя все испытания вместе, вы сможете увидеть их настоящее «Я».

ДЕВА

Препятствия на вашем пути в скором времени перестанут быть опасны для вас. Стремясь к вершине, вы приобретете ценный опыт, который поможет вам в жизни.

ВЕСЫ

Ваша жизнь наполниться вдохновением. Погрузившись в его пучину, вы начнете вдохновлять и других. Возможно, вы сыграете ключевую роль в жизни своих близких.

СКОРПИОН

Будьте честны с собой. Не стоит пытаться взваливать на себя чужую работу ради похвалы. Начните ценить свой труд и относиться к нему скрупулезно. Это оценят.

СТРЕЛЕЦ

Теплые дружеские связи будут играть важную роль в вашем дне. Будьте внимательны. Относитесь с пониманием, и теплом к чужим чувствам и добро вернется к вам.

КОЗЕРОГ

Жизнь стремиться к преобразованиям. Вас ожидает серьезное обновление во всех сферах жизни, включая здоровье. Думая о хорошем, вам станет легче принять их.

ВОДОЛЕЙ

Обратите внимание на свои планы. Возможно, многие из них находятся в шатком состоянии. Пересмотрите их. Наступает период, когда нужно выбросить старое и начать строить новое.

РЫБЫ

Не нужно спешить и пытаться догнать других. Все идет своим чередом. Уделите время близким, насладитесь моментами, которые дарит жизнь. Этот день подарит вам уют.

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