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Общество30 сентября 2022 2:46

До +7 градусов прогнозируют в Ижевске 30 сентября

Осадков не ожидается
Дмитрий Коренев
Днем 30 сентября в Ижевске ожидается до +5..+7 °С

Днем 30 сентября в Ижевске ожидается до +5..+7 °С

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Днем 30 сентября в Ижевске ожидается до +5..+7 °С, сообщает пресс-служба гидрометцентра Удмуртии.

Осадков не ожидается. Ветер восточный, 6-11 м/с.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление составит 756-758 мм рт. ст. Влажность воздуха утром около 90%, днем 78%, вечером 84%. Магнитное поле спокойное.

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