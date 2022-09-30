До +7 градусов прогнозируют в Ижевске 30 сентября

Днем 30 сентября в Ижевске ожидается до +5..+7 °С Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Днем 30 сентября в Ижевске ожидается до +5..+7 °С, сообщает пресс-служба гидрометцентра Удмуртии.

Осадков не ожидается. Ветер восточный, 6-11 м/с.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление составит 756-758 мм рт. ст. Влажность воздуха утром около 90%, днем 78%, вечером 84%. Магнитное поле спокойное.

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