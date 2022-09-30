В Удмуртии на горячую линию по вопросам частичной мобилизации поступило более 1400 звонков

Операторы горячей линии «122» в Удмуртии обработали уже более 1 400 звонков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Операторы горячей линии «122» в Удмуртии обработали уже более 1 400 звонков с вопросами жителей по частичной мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Как рассказал министр цифрового развития Удмуртии Тимур Меджитов, среднее время ожидания ответа оператора сейчас составляет меньше 30 секунд. Всем, кто не смог дозвониться, перезванивают.

«Для тех, кто не смог дозвониться в колл-центр в пиковые часы нагрузки или звонок прервался, организована система обратного звонка или call-back, то есть операторы перезванивают всем недозвонившимся по каким-либо причинам жителям. Таким образом, доступность линии сохраняется на максимальном уровне», – приводит пресс-служба его слова.

Чаще всего жители республики спрашивают, кто подлежит частичной мобилизации, возрастные рамки, есть ли ограничения на выезд из России, и что делать тем, кто отправляется в длительную командировку.

Напомним, горячая линия работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 19:00, в субботу – с 08:00 до 14:00, воскресенье – выходной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В военкомате Удмуртии опровергли информацию о списках вещей, которые должны купить мобилизованные

Заблудившегося грибника нашли в лесу Ижевска

Кровавый след Артема Казанцева: убивший 17 человек в 88-й школе Ижевска не впервые напал с оружием на людей