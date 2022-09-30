83-летний мужчина с коронавирусом скончался в Удмуртии

Заболеваемость коронавирусом на утро 30 сентября Фото: Амир Закиров

За сутки ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Удмуртии изменилась следующим образом:

– Заболели: 1 062

– Выздоровели: 1 522

– Скончались: 1 (мужчина, 83 года)

Госпитализировали 46 пациентов. Среди заболевших 155 детей до 14 лет и 209 человек старше 65.

Амбулаторно лечатся 6 962 человека. В ковид-стационарах 289 находятся в состоянии средней степени тяжести, 41 в тяжелом, из них 18 на ИВЛ.

Прививку сделали 703 180 жителей. 562 370 получили второй компонент, 236 803 прошли ревакцинацию.

Всего в регионе зарегистрировано 209 270 случаев ковида. 184 866 выздоровели. 4 081 летальный случай, из них 3 881 - с подтвержденным диагнозом.

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