Почти 1000 водителей в Ижевске нарушили правила перевозки детей

Водителям напомнили правила перевозки детей Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске за 9 месяцев привлекли к административной ответственности почти 1000 водителей за нарушения в правилах перевозки детей. Об этом сообщает прсс-служба УМВД России по городу.

Сотрудники ГИБДД проводили профилактические рейды «Детское кресло». Водителям объясняли, почему важно соблюдать правила перевозки несовершеннолетних.

Детей нужно перевозить в специальном кресле, которое соответствет весу и росту ребенка. Также водитель и пассажиры должны использовать ремни безопасности.

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