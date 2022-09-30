Почти 1000 водителей в Ижевске нарушили правила перевозки детей

Водителям напомнили правила перевозки детей
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В Ижевске за 9 месяцев привлекли к административной ответственности почти 1000 водителей за нарушения в правилах перевозки детей. Об этом сообщает прсс-служба УМВД России по городу.
Сотрудники ГИБДД проводили профилактические рейды «Детское кресло». Водителям объясняли, почему важно соблюдать правила перевозки несовершеннолетних.
Детей нужно перевозить в специальном кресле, которое соответствет весу и росту ребенка. Также водитель и пассажиры должны использовать ремни безопасности.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
На время ремонта школы № 88 детей переведут в соседние помещения
Запрет нахождения посторонних людей на территориях школ предложили ввести в России
Рейсы теплоходов в Ижевске отменят в будни