Директора парка в Ижевске задержали за хранение конопли и марихуаны

В квартире мужчина выращивал коноплю. Фото: скриншот видео МВД

В Ижевске задержали 40-летнего директора парка по подозрению в хранении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В его портфеле нашли 10 г марихуаны. Мужчина рассказал, что вырастил ее самостоятельно.

А в квартире подозреваемого работала целая нарколаборатория: палатка, система вентиляции и полива. В разных емкостях росли 7 кустов конопли. В самой квартире лежило 400 г марихуаны и 5 кг частей конопли на разных стадиях сушки.

Возбуждено уголовное дело.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

825 тысяч рублей похитили у жительницы Ижевска

Пьяный житель Удмуртии напал с ножом на подростка

Бесплатная вакцинация животных от бешенства пройдет в Ижевске