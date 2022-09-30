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Происшествия30 сентября 2022 9:59

Директора парка в Ижевске задержали за хранение конопли и марихуаны

В его квартире нашли нарколабораторию
Анастасия Захарова
В квартире мужчина выращивал коноплю. Фото: скриншот видео МВД

В квартире мужчина выращивал коноплю. Фото: скриншот видео МВД

В Ижевске задержали 40-летнего директора парка по подозрению в хранении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В его портфеле нашли 10 г марихуаны. Мужчина рассказал, что вырастил ее самостоятельно.

А в квартире подозреваемого работала целая нарколаборатория: палатка, система вентиляции и полива. В разных емкостях росли 7 кустов конопли. В самой квартире лежило 400 г марихуаны и 5 кг частей конопли на разных стадиях сушки.

Возбуждено уголовное дело.

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