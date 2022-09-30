Врач-кардиолог рассказал, как избежать инфаркт и инсульт

Врач дал инструкции, чтобы сердце было здоровым Фото: Константин ИВШИН

Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний следует регулярно заниматься спортом и следить за питанием. Об этом рассказал в беседе с RT (18+) Дмитрий Дупляков, профессор и директор НИИ кардиологии СамГМУ.

«Профилактика инфаркта миокарда включает в себя физические тренировки, регулярное потребление чистой воды, рациональное питание, отказ от вредных привычек, положительный эмоциональный настрой и периодические профилактические посещения врача», — поделился кардиолог.

Дупляков также отметил, что инфаркту и инсульту подвержены не только пожилые, но также молодые люди и дети с генетическими заболеваниями.

Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний можно разделить на два типа: зависящие от человека — это курение, ожирение, малоподвижный образ жизни, стресс и высокое артериальное давление; и не зависящие — возраст, мужской пол, наследственность.

Также отмечается, что начинать отслеживать уровень холестерина и глюкозы в крови следует не позднее 40 лет, а в случае, если в семье были случаи ранних инфарктов или инсультов (до 50 лет), то на это следует обратить внимание еще раньше — с 25—30 лет.

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