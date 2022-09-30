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экономика30 сентября 2022 12:38

Рубль может снова упасть

Аналитик дал прогноз по курсам валют на следующую неделю
Софья Кель
Курс рубля будет зависеть от реакции рынка на новые санкции

Курс рубля будет зависеть от реакции рынка на новые санкции

Фото: Ульяна КОЛМОГОРОВА

Рубль может «несколько ослабеть до конца недели». Этим поделился руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с RT (18+).

По словам эксперта до среды рубль будет оставаться в прежнем соотношении с другими валютами. Но с окончанием налогового периода он может упасть до 57–60 рублей за доллар.

«Возможны разные курсовые реакции на новую волну санкций, которая, очевидно, последует на следующей неделе. Что касается евро, то здесь в основном определяется отношением валютной пары доллар и евро. Поскольку сейчас экономическая ситуация в Европе достаточно тревожная, энергокризис перерастает в экономический, поэтому евро слабеет к доллару. Курсовой интервал колебаний евро 54–58 рублей», — объяснил аналитик.

Масленников отметил, что курс рубля будет зависеть от реакции рынка на новые санкции.

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