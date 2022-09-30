Рубль может снова упасть

Курс рубля будет зависеть от реакции рынка на новые санкции Фото: Ульяна КОЛМОГОРОВА

Рубль может «несколько ослабеть до конца недели». Этим поделился руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с RT (18+).

По словам эксперта до среды рубль будет оставаться в прежнем соотношении с другими валютами. Но с окончанием налогового периода он может упасть до 57–60 рублей за доллар.

«Возможны разные курсовые реакции на новую волну санкций, которая, очевидно, последует на следующей неделе. Что касается евро, то здесь в основном определяется отношением валютной пары доллар и евро. Поскольку сейчас экономическая ситуация в Европе достаточно тревожная, энергокризис перерастает в экономический, поэтому евро слабеет к доллару. Курсовой интервал колебаний евро 54–58 рублей», — объяснил аналитик.

Масленников отметил, что курс рубля будет зависеть от реакции рынка на новые санкции.

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