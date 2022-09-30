Гороскоп на 1 октября: Рыбам рекомендовано одиночество, а Ракам предстоит встать перед серьезным выбором

Астропрогноз для ижевчан Фото: Архив КП

Овен

В течение дня у Овнов будут небольшие недоразумения и задержки. Не стоит воспринимать это слишком серьезно - все образуется. На работе могут возникнуть проблемы, которые потребуют от вас значительных усилий. Вам предстоит немало потрудиться, но если вы будете прилагать все усилия, то сможете добиться великолепных результатов.

Телец

Сегодня у Тельцов будут все шансы добиться успеха во многих сферах. Но помните, успех в делах не всегда означает успех в любви, поэтому не стоит надеяться на удачу. Во-первых, вы можете упустить свой шанс, во-вторых, не факт, что фортуна будет на вашей стороне. Но это не значит, что вы должны отказаться от намеченных планов, но немного самоконтроля вам не помешает, чтобы в случае неудачи не разочароваться в себе.

Рак

Ракам предстоит сделать сложный выбор, и, если вы не сможете принять решение, это негативно скажется на дальнейшем развитии карьеры. В начале дня у вас появится шанс получить прибавку к зарплате или новую должность. Но не стоит рисковать, лучше воспользуйтесь моментом с осторожностью. Если вы сможете быстро адаптироваться к новой работе и найдете общий язык с коллегами, то к концу дня это может обернуться для вас выгодой.

Близнецы

Близнецы, вы можете быть уверены в том, что в этот день вас ждет успех во всем, за что бы вы ни брались. У вас будет возможность исправить ошибки прошлого, и вы сможете начать новую жизнь. Вам не придется учитывать чувства вины из-за того, что вы чего-то не успели или не сделали. Также не следует пытаться обмануть себя: просто примите случившееся как данность, не пытаясь ничего исправить.

Лев

Львов на протяжении всего дня будут наполнять энергия и энтузиазм, но не стоит забывать и о чувстве меры, иначе все может закончиться плачевно. Если вы хотите, чтобы все ваши планы осуществились, то вам необходимо запастись терпением и выдержкой. В первой половине дня не стоит принимать решения, касающиеся вашей профессиональной деятельности. Лучше подождать до вечера, когда вы сможете собраться с мыслями и хорошенько все обдумать.

Дева

Сегодня Девам придется приложить усилия для того, чтобы избежать конфликтов, которые могут возникнуть в время поездок, командировок и отдыха. Во второй половине дня вы почувствуете себя более уверенными. Это позволит вам не только лучше справляться с различными домашними делами, но и с более ответственной работой. Если вы решите заняться бизнесом, то будьте готовы к проблемам на первых этапах.

Весы

Сегодняшний день для Весов может стать одним из важных в жизни. Возможно, вы сможете сделать что-то совершенно невероятное. Будете полны энергии и сил, которые могут быть направлены на осуществление давних планов. Но не стоит рисковать и браться за те дела, в которых вы не уверены.

Скорпион

В этот день Скорпионам следует быть осторожными и внимательными. Сегодня возможно обострение старых проблем и появление новых. Посвятите время укреплению своего здоровья. Сегодня для вас очень важно сохранить душевное равновесие, поэтому не стоит поддаваться эмоциям.

Стрелец

Сегодня Стрельцы смогут с легкостью и в полном объеме реализовать свои цели. Однако не стоит забывать о том, что все хорошо в меру. Ни в коем случае не стремитесь достичь всего сразу. Поспешность может привести к тому, что вы упустите что-то важное.

Козерог

Козероги, сегодня вы будете просто восхитительны. Вас ждет взлет в сфере бизнеса, карьеры и финансов. Если вы решите сменить работу, то это будет удачная смена деятельности, которая принесет вам успех. Этот день - отличная возможность, чтобы начать новые дела. Будьте уверены, удовольствие вам также принесет завершение старых задач.

Водолей

Водолеи сегодня будут притягивать взгляды и находиться в центре внимания. Ваша задача - не зазнаваться и не забывать, что вы - всего лишь человек. Не стоит себя переоценивать. И если вы, конечно, не хотите выставить себя не в самом лучшем свете, то лучше немного промолчать.

Рыбы

Сегодняшний день Рыбам лучше провести в спокойствии и одиночестве. Не стоит общаться с окружающими, так может возникнуть конфликтная ситуация. Во второй половине дня у вас могут появиться возможности, которые помогут вам в жизни. Этот день хорош для творческих людей, поэтому не тратьте его на пустые разговоры и дела.