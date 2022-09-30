Гороскоп на 1 октября: Рыбам рекомендовано одиночество, а Ракам предстоит встать перед серьезным выбором

Астропрогноз для ижевчан
Фото: Архив КП
В течение дня у Овнов будут небольшие недоразумения и задержки. Не стоит воспринимать это слишком серьезно - все образуется. На работе могут возникнуть проблемы, которые потребуют от вас значительных усилий. Вам предстоит немало потрудиться, но если вы будете прилагать все усилия, то сможете добиться великолепных результатов.
Сегодня у Тельцов будут все шансы добиться успеха во многих сферах. Но помните, успех в делах не всегда означает успех в любви, поэтому не стоит надеяться на удачу. Во-первых, вы можете упустить свой шанс, во-вторых, не факт, что фортуна будет на вашей стороне. Но это не значит, что вы должны отказаться от намеченных планов, но немного самоконтроля вам не помешает, чтобы в случае неудачи не разочароваться в себе.
Ракам предстоит сделать сложный выбор, и, если вы не сможете принять решение, это негативно скажется на дальнейшем развитии карьеры. В начале дня у вас появится шанс получить прибавку к зарплате или новую должность. Но не стоит рисковать, лучше воспользуйтесь моментом с осторожностью. Если вы сможете быстро адаптироваться к новой работе и найдете общий язык с коллегами, то к концу дня это может обернуться для вас выгодой.
Близнецы, вы можете быть уверены в том, что в этот день вас ждет успех во всем, за что бы вы ни брались. У вас будет возможность исправить ошибки прошлого, и вы сможете начать новую жизнь. Вам не придется учитывать чувства вины из-за того, что вы чего-то не успели или не сделали. Также не следует пытаться обмануть себя: просто примите случившееся как данность, не пытаясь ничего исправить.
Львов на протяжении всего дня будут наполнять энергия и энтузиазм, но не стоит забывать и о чувстве меры, иначе все может закончиться плачевно. Если вы хотите, чтобы все ваши планы осуществились, то вам необходимо запастись терпением и выдержкой. В первой половине дня не стоит принимать решения, касающиеся вашей профессиональной деятельности. Лучше подождать до вечера, когда вы сможете собраться с мыслями и хорошенько все обдумать.
Сегодня Девам придется приложить усилия для того, чтобы избежать конфликтов, которые могут возникнуть в время поездок, командировок и отдыха. Во второй половине дня вы почувствуете себя более уверенными. Это позволит вам не только лучше справляться с различными домашними делами, но и с более ответственной работой. Если вы решите заняться бизнесом, то будьте готовы к проблемам на первых этапах.
Сегодняшний день для Весов может стать одним из важных в жизни. Возможно, вы сможете сделать что-то совершенно невероятное. Будете полны энергии и сил, которые могут быть направлены на осуществление давних планов. Но не стоит рисковать и браться за те дела, в которых вы не уверены.
В этот день Скорпионам следует быть осторожными и внимательными. Сегодня возможно обострение старых проблем и появление новых. Посвятите время укреплению своего здоровья. Сегодня для вас очень важно сохранить душевное равновесие, поэтому не стоит поддаваться эмоциям.
Сегодня Стрельцы смогут с легкостью и в полном объеме реализовать свои цели. Однако не стоит забывать о том, что все хорошо в меру. Ни в коем случае не стремитесь достичь всего сразу. Поспешность может привести к тому, что вы упустите что-то важное.
Козероги, сегодня вы будете просто восхитительны. Вас ждет взлет в сфере бизнеса, карьеры и финансов. Если вы решите сменить работу, то это будет удачная смена деятельности, которая принесет вам успех. Этот день - отличная возможность, чтобы начать новые дела. Будьте уверены, удовольствие вам также принесет завершение старых задач.
Водолеи сегодня будут притягивать взгляды и находиться в центре внимания. Ваша задача - не зазнаваться и не забывать, что вы - всего лишь человек. Не стоит себя переоценивать. И если вы, конечно, не хотите выставить себя не в самом лучшем свете, то лучше немного промолчать.
Сегодняшний день Рыбам лучше провести в спокойствии и одиночестве. Не стоит общаться с окружающими, так может возникнуть конфликтная ситуация. Во второй половине дня у вас могут появиться возможности, которые помогут вам в жизни. Этот день хорош для творческих людей, поэтому не тратьте его на пустые разговоры и дела.