Погода в Ижевске 1 октября: до +10 и без осадков

Сегодня ожидается потепление Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня суббота, и первый день октября. Отличный повод посидеть дома с теплым пледом и чашечкой кофе. Тем более что погода к этому располагает.

По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха поднимется до +8…+10 градусов. Небо облачное с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с.

О погоде на октябрь «Комсомолка» рассказывала здесь.

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