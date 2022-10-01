Коронавирус в Удмуртии 1 октября 2022: статистика по заболеваемости

За сутки заболевших меньше, чем выздоровевших
Фото: Мария Бакланова
За сутки ситуация с коронавирусом в республике изменилась следующим образом (по данным Минздрава Удмуртии):
– Заболели: 1 147
– Выздоровели: 1 315
– Скончались: 1 (мужчина, 85 лет)
Госпитализировали 51 больного.
Амбулаторно лечатся 6 634 пациента. В ковид-стационарах 287 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, 40 в тяжелом, из них 15 на ИВЛ.
Сделали прививку 703 280 жителей. 562 479 получили второй компонент. 238 621 прошел ревакцинацию.
Всего в регионе выявили 210 417 случаев болезни. Справились с ней 186 013 пациента, скончались 4 082.
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