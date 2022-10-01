33-летний житель Удмуртии избил жену до смерти

Мужчина избил женщину на глазах детей Фото: Амир Закиров

17 июля этого года в поселке Игра 33-летний пьяный мужчина убил свою 37-летнюю жену. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета России по Удмуртии.

Мужчина продолжительное время избивал жену, что в итоге привело к смерти женщины. За этим наблюдали два маленьких ребенка.

Во время следствия мужчина доказывал, что его жена получила увечья во время реанимации. Но улики доказали ложность показаний мужчины.

Возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с особой жестокостью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Мужчине грозит до 15 лет колонии.

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