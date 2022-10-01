Автоэксперт рассказал, что с шинами будут серьезные проблемы

Главной проблемой будет замена шин Фото: Архив КП

Сергей Канаев, директор Национального общественного центра безопасности движения, рассказал, когда и как начать готовить автомобиль к зиме. Об этом сообщает RT (18+) https://russian.rt.com/russia/news/1055481-avtomobil-zima-podgotovka.

«Как только зима прошла, уже надо об этом думать. О чём сейчас нужно позаботиться автовладельцам? Конечно, у кого нет зимних шин, в первую очередь о них. Если раньше кто-то покупал бэушные шины и они были в наличии, то сейчас такого не будет. Я думаю, что и новых хороших шин вряд ли будет достаточное количество», – прокомментировал эксперт.

По мнению Сергея Канаева, не стоит дожидаться холодов. Готовиться к зиме автолюбителям нужно уже сейчас.

«Цены будут другие, и дефицит на рынке уже есть... Шины, конечно, один из важнейших моментов. Потому что, если всё остальное ещё более-менее есть, то вот с ними ситуация только усугубляется. Потому что даже те шины, которые есть на складах, они уже процентов на пятьдесят превышают ту стоимость, которая была в прошлом году. Конечно, помимо этого, в обязательном порядке необходимо подготовить машину и решить все проблемы именно сейчас. Все ремонты нужно заканчивать до холодов. Чтобы ещё была возможность всё что нужно посмотреть, доделать или переделать», – рассказал он.

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