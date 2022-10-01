Гороскоп на 2 октября: Близнецам не стоит поддаваться желаниям окружающих, а Львам – пренебрегать чужим опытом

Что сулят звезды Фото: Сергей ГРАЧЕВ

ОВЕН

Овны, сегодня вам сопутствует удача на работе. Запуск нового проекта или предложенные вами идеи будут высоко оценены – не стесняйтесь озвучивать их.

ТЕЛЕЦ

Тельцы, проводите время с теми, кто будет не только слышать вас, но и слушать. Оказавшись в таком окружении, вы почувствуете себя по-настоящему комфортно и откроете себя с новой стороны. День обещает быть полным улыбок.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы, не идите на компромиссы в достижении своих целей. Сегодня, на пути к успеху, лучше прислушаться к своему «внутреннему я» и не поддаваться желаниям окружающих.

РАК

Сегодня у Раков ожидаются трудный день. Главное – не забывайте о том, что быстро не значит качественно. Иногда маленькие, но уверенные шаги приносят больше пользы, чем широкие, но поспешные.

ЛЕВ

Львам не стоит пренебрегать опытом окружающих. Доверие и дружелюбное отношение к окружающим станут залогом хорошего дня.

ДЕВА

Даже если дев сегодня что-то не устраивает, им не стоит публично высказывать своё недовольство. Позднее это может поставить Вас в невыгодное положение. Сохраняйте спокойствие и держитесь недалеко от своих друзей и близких.

ВЕСЫ

Сегодня Весы могут улучшить отношения с давно интересующим их человеком. Не стесняйтесь начинать разговоры на любые темы. Но также советуем не забывать о здоровье.

СКОРПИОН

Скорпионам сегодня гораздо сложнее двигаться вперед, постоянно что-то будет мешать. Это может нарушить ваш внутренний баланс и заставить нервничать. Попросите совета у близкого человека.

КОЗЕРОГ

Козерогам стоит обратить повышенное внимание на свою безопасность в интернете. Будьте аккуратнее с соцсетями, вы рискуете потерять важную информацию.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям сегодня не стоит сидеть сложа руки. День является благоприятным для начинания чего-то нового или продолжения давно заброшенных дел. Избавьтесь от малоподвижности.

РЫБЫ

Рыбам следует максимально использовать свои способности. Вполне вероятно, что сегодня вы закончите какое-то важное дело. В конце дня вас будет ожидать приятный сюрприз.