До 16 градусов тепла ожидается в Ижевске 2 октября

Региональные синоптики осадков не ожидают, а вот по данным сервиса Яндекс.Погода, вечером и ночью в городе пройдут небольшие дожди Фото: Алена Селезнева

Днем 2 октября в Ижевске воздух прогреется до +14..+16 °С, сообщает пресс-служба гидрометцентра Удмуртии.

Ветер южный, 8-13 м/с.

Региональные синоптики осадков не ожидают, а вот по данным сервиса Яндекс.Погода, вечером и ночью в городе пройдут небольшие дожди.

Атмосферное давление ниже нормы – утром 753 мм рт. ст. мм рт. ст., днем 750 мм рт. ст., вечером 749 мм рт. ст. Влажность воздуха утром около 72%, днем 60%, вечером 75%. Магнитное поле слабовозмущенное.

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