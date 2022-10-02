До 16 градусов тепла ожидается в Ижевске 2 октября

Региональные синоптики осадков не ожидают, а вот по данным сервиса Яндекс.Погода, вечером и ночью в городе пройдут небольшие дожди
Фото: Алена Селезнева
Днем 2 октября в Ижевске воздух прогреется до +14..+16 °С, сообщает пресс-служба гидрометцентра Удмуртии.
Ветер южный, 8-13 м/с.
Региональные синоптики осадков не ожидают, а вот по данным сервиса Яндекс.Погода, вечером и ночью в городе пройдут небольшие дожди.
Атмосферное давление ниже нормы – утром 753 мм рт. ст. мм рт. ст., днем 750 мм рт. ст., вечером 749 мм рт. ст. Влажность воздуха утром около 72%, днем 60%, вечером 75%. Магнитное поле слабовозмущенное.
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