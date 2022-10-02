В Удмуртии за сутки выявили 916 новых случаев COVID-19, скончалась 52-летняя женщина

За сутки выздоровели 1 715 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

В Удмуртии за минувшие сутки выявлено 916 новых случаев заболевания коронавирусом (днем ранее – 1 147), в ковид-стационары госпитализировано 45 человек. Об этом утром 2 октября сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Ковид унес жизнь 52-летней женщины. Выздоровели 1 715 человек.

«В связи с легким течением заболевания в поликлиниках под медицинским наблюдением находится 6 634 человека», – говорится в сообщении.

257 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 37 человек - в тяжелом состоянии, из них 13 – на аппаратах ИВЛ.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 211 333 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 187 728 пациентов выздоровели. Скончались 4 083 человека, из них 3 883 – с подтвержденным диагнозом.

Вакцинировались 703 280 жителей региона, из них 562 479 получили второй компонент. 238 621 человек прошел ревакцинацию.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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