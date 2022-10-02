Прокуратура Удмуртии запустила горячую линию по вопросам частичной мобилизации

С 30 сентября в прокуратуре Удмуртии работает специальная горячая линия по вопросам частичной мобилизации Фото: Константин ИВШИН

30 сентября прокуратура Удмуртии запустила специальную горячую линию по вопросам частичной мобилизации. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«В прокуратуре Удмуртской Республики начала работу специальная горячая линия по вопросам исполнения законодательства в сфере призыва граждан на военную службу по мобилизации», - говорится в сообщении.

Получить ответы на вопросы можно по будням с 09:00 до 18:00 по телефонам:

8 (3412) 60-74-25 (группа приема обращений граждан);

8 (3412) 60-73-93 (контактное лицо – Арсентьева Татьяна Юрьевна).

Ранее в Удмуртии, как по всей России, задействовали номер 122 для консультации жителей по общим вопросам частичной мобилизации. Она работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 19:00, в субботу – с 08:00 до 14:00, воскресенье – выходной.

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