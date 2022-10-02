Мошенники под видом сотрудников администрации правительства Удмуртии выманивают деньги у граждан

Возбуждено уголовное дело Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Удмуртии появилась новая схема телефонного мошенничества: злоумышленники выманивают деньги, представляясь сотрудниками администрации главы и правительства республики. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Так, жертвой мошенников стала 48-летняя жительница Якшур-Бодьинского района. Ей позвонил незнакомец, назвался сотрудником администрации главы и правительства и сообщил, что в связи с проводимыми проверками нужно оплатить часть расходов, связанных с организационными вопросами.

Поверив незнакомцу, женщина перевела на указанный им счет 15 тысяч рублей. Затем мужчина позвонил ей снова и сказал, что переведенной суммы недостаточно, нужно перевести еще столько же.

«Только после этого введенная в заблуждение женщина позвонила в администрацию района и поняла, что стала жертвой мошенников», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

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