Гороскоп на 3 октября: Близнецам стоит больше доверять своей интуиции, а Тельцы рискуют безответно влюбиться

Астрологический прогноз для всех знаков на завтра Фото: Архив КП

ОВЕН

Первая половина дня будет тихой и спокойной, а вот вторая заставит вас понервничать. Не торопитесь с принятием решений, даже самых незначительных. Тщательно обдумывайте каждый свой шаг.

ТЕЛЕЦ

Если вы планировали дальнюю поездку, лучше от нее отказаться. Одинокие представители знака могут безответно влюбиться - сожалению, это надолго

БЛИЗНЕЦЫ

Звезды советуют не бояться перемен и больше доверять своей интуиции. При этом важно соблюдать предельную осторожность во всем, что касается денег – высок риск влезть в огромные долги.

РАК

Работы будет очень много, но вы обязательно справитесь. Ни в коем случае не спорьте с начальством. Эмоциональный фон будет «скакать».

ЛЕВ

Вы будете пользоваться популярностью у представителей противоположного пола. День пролетит очень быстро, но запомнится вам надолго – и с положительной стороны, и с отрицательной.

ДЕВА

Энергия будет бить ключом. Вы сможете выполнять несколько задач одновременно, однако звезды советуют сосредоточиться на чем-то одном. На личном фронте все тихо и спокойно

ВЕСЫ

Сдерживайте эмоции, как негативные, так и позитивные. Крайне не рекомендуется сплетничать и обсуждать кого бы то ни было за глаза.

СКОРПИОН

Звезды намекают на неожиданный романтический вечер и бурную ночь, полную экспериментов. Не пренебрегайте советами друзей и коллег – ко многим из них действительно стоит прислушаться.

СТРЕЛЕЦ

Вероятны кардинальные перемены на личном фронте. Сегодня вас очень легко вывести из равновесия. Не поддавайтесь на провокации, пропускайте лова недоброжелателей мимо ушей.

КОЗЕРОГ

День потребует молниеносной мобилизации всех ваших сил. Придется на некоторое время наступить на горло собственной песне ради общего блага.

ВОДОЛЕЙ

Не садитесь за руль без крайней необходимости, особенно в первой половине дня. День идеально подходит для занятий спортом и любой физической активности. Сегодня вы всех понимаете с полуслова, люди подозрительно легко открывают вам свои тайны.

РЫБЫ

Сегодня главное – это фантазия и творческий подход. Меньше следуйте привычным шаблонам и больше импровизируйте. Откажитесь от посещения шумных вечеринок и прочих коллективных мероприятий – ничего хорошего вас там не ждет.

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