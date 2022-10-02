39 собак и 30 кошек вывезли из Удмуртии за границу с начала года

С начала 2022 года в Удмуртии выдали 69 ветеринарных сертификатов на некоммерческий вывоз животных-компаньонов за границу Фото: Андрей АБРАМОВ

С начала 2022 года в Удмуртии выдали 69 ветеринарных сертификатов на некоммерческий вывоз животных-компаньонов за границу. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«Прошли ветеринарный контроль 69 животных: 39 собак и 30 кошек для участия в выставках и для их переезда со своими владельцами на новое место жительства», - говорится в сообщении.

Животные вывозились в Швецию, Израиль, Грузию, Германию, Южную Корею, Францию, Хорватию, Швейцарию, Литву, Кипр, Турцию и другие страны.

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